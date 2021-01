E per un Kokorin che potrebbe arrivare, c’è un Felipe Anderson che non decolla

Oltre alla punta russa Aleksandr Kokorin la Fiorentina avrebbe messo nel mirino anche Felipe Anderson, ex giocatore della Lazio attualmente al West Ham. Di fatto il secondo non può essere l’alternativa naturale dell’attaccante dello Spartak Mosca, poichè le caratteristiche e i ruoli dei due, seppur spiccatamente offensivi, sono anche molto diversi. Come riporta il giornalista di Sky Fabrizio Romano su Twitter per Felipe Anderson al momento non c’è niente di avanzato tra Fiorentina e il club inglese.

Fiorentina have opened talks with Spartak Moscow to sign Aleksandr Kokorin – he’s the main target. There’s nothing advanced with West Ham for Felipe Anderson. 🟣🇷🇺 @DiMarzio @SkySport #transfers #whufc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2021