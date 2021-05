E per una Fiorentina che è praticamente salva, ce n’è una che rischia grosso: la Primavera viola è in zona playout

Con la vittoria nel recupero di oggi per 2-1 sulla Lazio Primavera, il Bologna ha scavalcato in classifica la Fiorentina di Alberto Aquilani facendola arretrare in quartultima posizione in piena zona playout. La formazione viola ha collezionato 4 sconfitte nelle 4 ultime partite e da una zona playoff che sembrava abbordabile, si è ritrovata di nuovo nella zona calda della classifica di Primavera 1. Sabato la difficile gara contro l’Inter a Milano per provare a rialzarsi, ma ad oggi la Fiorentina se la dovrebbe vedere contro la Lazio ai playout per provare a rimanere nel massimo campionato giovanile. In attesa di capire le decisioni della Lega sul numero di squadre che vi parteciperanno il prossimo anno…