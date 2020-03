Il momento è negativo, sia per il calcio italiano che per il mondo dello sport in generale. Chi sta passando un brutto momento è l’ex allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, secondo quanto appreso da Fantacalcio.it, potrebbe dimettersi in quanto vista la situazione tra il Milan e il pool di dirigenti Boban, Maldini e Massara il suo destino sembrerebbe segnato.



I tre sostenitori da sempre di Pioli, infatti, potrebbero uscire dalla società rossonera e quindi il tecnico vorrebbe lasciare la guida della panchina del Diavolo. Milano è una polveriera e la decisione potrebbe essere comunicata già dopo la gara contro la Juventus di Coppa Italia.