È praticamente fatta per Milinkovic-Savic dal Torino. Arrivo concordato sulla base del prestito

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il fronte portiere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe ad un passo dal portare a Firenze Vanja Milinkovic-Savic, portiere di proprietà del Torino.

Il serbo sposerebbe la causa della Viola arrivando in prestito; ancora non specificata un’eventuale opzione per il diritto di riscatto. Milinkovic-Savic arriverebbe a Firenze per fare la riserva, alle spalle di Pietro Terracciano.