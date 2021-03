E proprio ora che la Fiorentina aveva ritrovato inaspettatamente Eysseric, in estate lo perderà… a parametro zero!

In Valentin Eysseric la Fiorentina sembra aver trovato una risorsa importante quanto inaspettata. Con il gol di ieri il francese si è portato a quota due reti stagionali in maglia viola, ma il suo apporto in fase realizzativa sembra un dettaglio poco rilevante rispetto alle buone prestazioni fatte vedere in campo ultimamente e soprattutto alle gare fatte come titolare di questa squadra.

A dargli fiducia fin dal giorno zero è stato Cesare Prandelli, contro tutto e tutti. Quello che era un esubero l’ha trasformato in un giocatore facente finalmente parte di questo gruppo, utilizzandolo sia nel reparto offensivo della Fiorentina, ma anche come mezzala.

Tutte le storie però non hanno il lieto fine. Il contratto di Valentin Eysseric con la Fiorentina infatti scadrà a giugno e il suo rinnovo non sembra essere nei piani della società viola. Dopo essersi ritrovato, il trequartista francese se ne andrà molto probabilmente a parametro zero.