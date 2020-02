E se Chiesa non firmasse…la Juventus può scordarselo

La Fiorentina ha intenzione di convincere Federico Chiesa a rinnovare il proprio contratto con il club viola. Non c’è però certezza che ciò possa avvenire e ci sono dunque ancora possibilità di un divorzio a fine stagione. Certo è però il fatto che, qualora si arrivasse ad una separazione, Chiesa non andrà alla Juventus. Il botta e risposta tra Commisso, Nedved e Agnelli non è passato sotto traccia. I rapporti si sono raffreddati notevolmente e ci vorrà molto per ricostruirli.