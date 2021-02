E se Dragowski partisse davvero? Un problema non da poco ma le occasioni sul mercato non mancherebbero

Ormai da qualche settimana circola la voce dell’interessamento del Borussia Dortmund per il portiere della Fiorentina Dragowski. Il polacco è cresciuto molto diventando una sicurezza della squadra, tanto che è praticamente già sicuro che il ritorno dal prestito di Lafont sarà solo momentaneo. Tuttavia, nel caso arrivasse un’offerta importante, non è escluso che Dragowski possa partire e a quel punto l’interrogativo verrebbe da sé: chi lo sostituirebbe?

Negli ultimi anni a Firenze sono passati innumerevoli portieri, nessuno dei quali è riuscito ad affermarsi con continuità. L’obiettivo della società è invece quello di costruire un ciclo con Dragowski, esattamente come fu con Frey. Ma se la tentazione dovesse essere troppa, Pradè o chi per lui si ritroverebbe di nuovo a cercare un numero uno affidabile.

Le cifre del mercato sono ormai fuori controllo, ma forse nessuna estate come la prossima potrebbe essere utile per accaparrarsi un portiere importante. Sono tanti infatti coloro che hanno bisogno di cambiare area, vuoi perché non giocano vuoi perché ambiscono a palcoscenici più importanti. Su tutti Meret, che a Napoli è chiuso da Ospina, e Cragno, che dovrebbe lasciare Cagliari tutt’al più se i sardi retrocederanno.

Insomma, la Fiorentina si tiene stretta Dragowski e spera di poter continuare a contare su di lui. Ma se le cose andassero diversamente, con i soldi incassati dalla sua cessione e da quella di Lafont (che è in programma) ci sarebbero diversi portieri che potrebbe valere un investimento.