E se Gattuso non si sblocca? La Fiorentina ha ripreso i contatti con un altro tecnico

A parte, vi abbiamo raccontato del momento di impasse che si è creato tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso, ovvero la prima scelta viola per la panchina della prossima stagione. Una situazione che è bloccata, ma non saltata. Tanto però è bastato per il club viola per cercare di correre ai ripari riallacciando i rapporti con un altro tecnico di gradimento: Roberto De Zerbi.

De Zerbi a giugno chiuderà la sua esperienza con il Sassuolo ed ha già ricevuto una buona proposta dallo Shakhtar Donetsk. La Fiorentina ha ancora margini per inserirsi in questa trattativa, solo che tutto deve essere fatto con una certa fretta perché tutti attendono risposte in questo momento.

Ricapitolando: Gattuso ancora in pole, De Zerbi ad inseguire. Gli altri non sono calcolati; entro la prima metà di maggio questa è una partita che va chiusa, sperando ovviamente che la squadra, alla svelta, riesca a conseguire anche la matematica certezza di restare in A.