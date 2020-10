E se Iachini avrà tutti a disposizione, l’infermeria dello Spezia è strapiena

Tutti convocabili i giocatori della Fiorentina per la gara di domenica contro lo Spezia. Recuperati completamente gli infortunati Pezzella, Ribery e anche Castrovilli, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. Convocabile anche Pulgar che rientra dopo il lungo stop causato dalla positività al Covid-19 e una forma fisica on al top per aver saltato la preparazione a inizio stagione. Tanti invece i nomi che riempiono l’infermeria dello Spezia. A partire dall’esperto portiere Zoet, che rimarrà ai box fino a metà dicembre. Non saranno della partita nemmeno i difensori Capradossi, Ramos e Mattiello. Da valutare Marchizza (risultato positivo al Covid con l’Italia U21) e Ismajli. Degli altri reparti si aggiungono alla già lunga lista Deiola, Mastinu e Galabinov.

