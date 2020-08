E se il bomber che la Fiorentina sta cercando ce lo avesse già in casa?

Arrivato a gennaio scorso con un grave infortunio da risolvere, Christian Kouame ha fatto il suo esordio in maglia viola in questo strano finale di stagione. Lo stop per il Covid lo ha aiutato a riprendersi al meglio per un rientro che qualche mese fa sembrava insperato e lontanissimo. Nell’ultima partita dell’anno anche il primo gol in viola. L’ivoriano ha già fatto vedere buone cose, nonostante la forma fisica fosse quella che fosse (ma non solo la sua). E perché la Fiorentina non potrebbe decidere di puntare su di lui per quel tanto discusso posto di punta? Con la maglia del Genoa ha già fatto vedere di saper sostenere il peso del ruolo, se poi pensiamo che sarà fiancheggiato da uno come Ribery… La sua duttilità gli permette di variare su tutto il fronte offensivo. Occhio a Kouame, il bomber che la Fiorentina sta cercando potrebbe essere lui.

