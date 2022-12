E se il ritardo in campionato diventasse irrecuperabile? Una soluzione per puntare sulle coppe e cominciare a costruire il futuro della Fiorentina

L’obiettivo dichiarato della Fiorentina è fare meglio dello scorso anno. Il che, matematicamente, implica arrivare sopra il settimo posto oppure portare a casa un trofeo. Quest’ultima opzione sarebbe senz’altro la migliore, dato che vincere la Coppa Italia o la Conference League garantirebbe la partecipazione all’Europa League del prossimo anno. Una strada che secondo molti è la più semplice da percorrere, considerando il ritardo in classifica che la Fiorentina ha in campionato.

Ovviamente tutti noi ci auguriamo che la squadra di Vincenzo Italiano possa invertire la rotta, recuperando i punti persi per rientrare nella corsa all’Europa in Serie A. Ma se così non fosse, esisterebbe comunque un modo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Qualora la Fiorentina a un certo punto della stagione fosse ancora troppo distante dai primi sette posti, diventerebbe automatico puntare tutto sulle coppe (nella speranza di essere ancora in corsa, ovviamente). Italiano in tal caso si ritroverebbe a portata di mano un’occasione da non perdere, ossia quella di lanciare con continuità qualche giovane.

Su tutti Bianco, che la Fiorentina potrebbe decidere di tenere fino al termine della stagione. Ma anche Amatucci, Kayode e Favasuli, tra coloro che si sono messi maggiormente in mostra nelle amichevoli di queste settimane. Per lanciare un giovane ci vuole coraggio ma anche la giusta occasione, e un campionato senza più nulla da chiedere potrebbe essere quella giusta. Ragionamenti che comunque vanno rimandati ai prossimi mesi, quando capiremo davvero dove può arrivare la Fiorentina. Italiano dovrà essere bravo a gestire il triplo impegno, e coinvolgere in pianta stabile qualche ragazzo sarebbe importante per due motivi: dare un po’ di riposo ai titolari e cominciare a programmare un futuro non poi così lontano.