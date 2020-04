E se la scommessa della Fiorentina fosse in difesa?

La dirigenza della Fiorentina sta già pensando al domani. Infatti, nonostante non si sappia come finirà questa stagione e se terminerà, Daniele Pradè e Joe Barone sono già a progettare la Fiorentina che sarà. Uno dei giocatori dati per partenti è quel German Pezzella che ha Firenze ha lasciato il cuore ma che, in questa stagione, ha avuto più alti che bassi.

L’argentino potrebbe prendere la via di Napoli mentre a Firenze la nuova difesa avrebbe un simbolo: Nikola Milenkovic. E quindi, chi affiancare al giovane talento serbo?

Da una parte c’è la soluzione continuità ovvero provare a far crescere Igor e rinnovare il contratto a Martin Caceres, dall’altra c’è una scommessa. La Fiorentina infatti possiede il cartellino di uno dei difensori più forti del calcio che verrà, ovvero Christian Dalle Mura.

Il versiliese, classe 2002, dopo una grande annata in Primavera con l’esperienza Mondiale, è pronto a fare il grande salto di qualità e la prossima stagione potrebbe essere quella del grande debutto in Serie A.

Dalle Mura ha dimostrato grande testa ed intelligenza calcistica e, poter far esperienza accanto a giocatori come Milenkovic ma anche lo stesso Igor che ha avuto un crescendo, non può che fare bene ad un talento come il giovane virgulto viola.