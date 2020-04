E se la Serie A ripartisse davvero? Per la Fiorentina più un rischio che un’opportunità

Al momento è più no che sì, anche se le massime autorità del nostro calcio non vogliono demordere. Pur di finire la stagione, è emersa anche l’opzione di andare fino a ottobre. Ipotesi a dir poco improbabile, che di fatto rovinerebbe la stagione prossima. E soprattutto, dando una rapida occhiata alla situazione intorno a noi, ad oggi ricominciare e finire il campionato sembra pura utopia. Brutta notizia senz’altro per quelle squadre che stavano ottenendo buoni risultati, come Juve e Lazio in Serie A o Benevento in Serie B (resterebbe comunque da capire se e con che criterio verrebbero assegnati titoli e promozioni). Ma in che posizione si schiera la Fiorentina? La squadra di Iachini si trova in realtà in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, ma comunque più vicina alla zona retrocessione che a quella europea. Ergo, riprendere il campionato sarebbe più un rischio che un’opportunità, considerando anche le incognite relative a condizioni e mentalità dei giocatori dopo una situazione del genere. Dunque se potesse scegliere, probabilmente la Fiorentina opterebbe per annullare la stagione. In questo modo i viola sarebbero salvi e pronti per prepararsi al prossimo campionato, che tutti attendono come quello della rinascita. Ma uscendo dal campo delle ipotesi, la realtà al momento è che non si ha idea di cosa possa succedere. La volontà di finire il campionato è forte, ma lo è anche la consapevolezza di non poter forzare il sistema. Per quanto triste, forse chiudere tutto qui sarebbe la scelta migliore. Utilizzare una scelta “dolorosa”, per ripartire al meglio in futuro.