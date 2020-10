E se la sfida del gol fosse tra Castrovilli ed un ex centrocampista viola?

E se la vera sfida fra bomber domani fosse Veretout contro Castrovilli? Non è una scherzo ma la realtà dei numeri perché i centrocampisti-bomber sono una risorsa offensiva di Roma e Fiorentina. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, Gaetano è il grande appiglio di Iachini, ancor più adesso che gli attaccanti sono in crisi da gol. Il numero 10 viola ha infatti già battuto il proprio record personale, visto che in tutto lo scorso campionato aveva segnato tre reti, mentre quest’anno ne ha già realizzate quattro in cinque partite. Contro i giallorossi non ha ancora fatto centro in carriera e ora si è già candidato per essere sempre più decisivo e uomo-simbolo dei viola.

