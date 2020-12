E se la sorpresa oggi fossero Venuti e Lirola insieme dal primo minuto? In questo caso rischierebbe Callejon

Secondo La Nazione in edicola oggi il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli starebbe riflettendo ancora su come sistemare la catena di destra che mostrato evidenti difficoltà nelle ultime gare con Caceres non al top della forma. Ecco che spuntano ben due ipotesi in extremis per la gara di oggi contro l’Atalanta, ovvero affidare la corsia di destra a uno tra Venuti e Lirola, con l’augurio di poter lanciare Callejon soltanto a gara in corso. Come precisa il quotidiano si tratta di un’ipotesi da verificare stamani. In questo caso la formazione rappresenterebbe un 4-4-2 mascherato, con il terzino di scuola viola al posto di Caceres e con Lirola davanti a lui a centrocampo. Dall’altra parte potrebbe agire Bonaventura, col l’ex di turno che proverà così a contenere i diretti avversari sulla fascia di sua competenza.

