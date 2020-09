E se su Ghezzal c’era ancora qualche dubbio, il mercato viola ha già emesso la sua sentenza

Nel finale di stagione dello scorso campionato Rachid Ghezzal si era rilanciato alla grande nella Fiorentina di Beppe Iachini, trovando minuti in campo e buone prestazioni. Tra un Castrovilli fuori forma e un Badelj impresentabile, l’algerino impiegato come mezzala aveva fatto intravedere buone cose. Con la scadenza del prestito la Fiorentina doveva far sapere al Leicester le sue intenzioni. Il riscatto era fissato a 9,7 milioni di euro e ormai sembra chiaro che la società viola per lui una cifra così non l’avrebbe mai sborsata. Pradè aveva chiesto agli inglesi un altro prestito di un anno, ma la risposta arrivata da oltremanica era piuttosto fredda.

Vicina a chiudere per Bonaventura, la società viola sembra a questo punto aver trovato il sostituto ideale per l’algerino e per il ruolo che ricopriva. Il suo ritorno a Firenze dunque attualmente sembra alquanto improbabile, con la sua avventura in riva all’Arno che si conclude dopo un anno stranissimo e non senza qualche rimpianto.