E se Udinese-Fiorentina si recuperasse a Maggio, almeno un aspetto positivo ci sarebbe

Una partita in più da giocare con Ribery. E’ questo l’unico aspetto positivo del rinvio di Udinese-Fiorentina, qualora la partita si giocasse davvero il 13 maggio come stabilito (ieri sera era emersa l’ipotesi, invece, di recuperarla in settimana). Ovvero, due settimane prima della fine del campionato. Di conseguenza, è molto probabile che in quel momento molti giochi siano fatti, anche quello per la salvezza che riguarda da vicino la Fiorentina. Raramente è capitato, infatti, che alla terz’ultima giornata il discorso retrocessione fosse ancora completamente aperto. Semmai, può esserci stato un ultimo posto traballante, come successo l’anno scorso con Genoa, Empoli e appunto i viola. Ma giocare Udinese-Fiorentina il 13 maggio significherà inevitabilmente farlo con motivazioni e stimoli diversi, dovuti alla situazione di classifica che si sarà evoluta rispetto a oggi. Impossibile dire se per la Fiorentina sarà stato meglio oppure no, di certo c’è che la rabbia per aver visto rinviare una partita a poche ore dal fischio d’inizio rimane. E con lei, un unico aspetto positivo: Iachini potrà disporre di Ribery (si spera) per una partita in più.