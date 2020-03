E Udinese-Fiorentina si potrebbe addirittura recuperare questa settimana: l’ultima proposta della Lega Calcio

Emergono proprio in questi minuti ulteriori novità in merito alle partite di Serie A rimandate in questo turno, tra cui anche Udinese-Fiorentina. Secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport, infatti, la Lega Calcio ha pensato di recuperare tutte le gare addirittura settimana prossima (quella che comincia domani). Verrebbero quindi spostate le semifinali di Coppa Italia programmate per mercoledì e giovedì. Ovviamente la decisione in merito a questa ipotesi andrà presa nelle prossima ore, e non certo durante l’assemblea straordinaria convocata per il 4 marzo.