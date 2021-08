E subito dopo l’Espanyol…un’altra partita per la Fiorentina

Come vi avevamo detto ieri, la Fiorentina fa uno-due…di amichevoli. Sabato sera i viola affronteranno l’Espanyol al Franchi, una partita valida per l’Unbeatables Cup. Domenica 8 agosto invece, i gigliati scenderanno in campo (sempre al Franchi) contro il Montevarchi alle ore 11.

Un incontro questo che però sarà a porte completamente chiuse.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming dalla società, ma verrà garantita anche la diretta testuale su Fiorentinanews.com.