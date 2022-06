E’ tempo di mercato anche per la Fiorentina Femminile: nel mirino una promessa argentina per ricostruire un nuovo ciclo

Dopo una pessima stagione, terminata quasi con la retrocessione, per la Fiorentina Femminile è tempo di ricostruzione. E si sa, per rinnovarsi c’è bisogno dei giovani. Per questo, la squadra mercato starebbe pensando alla classe 2002 Dalila Ippolito predestinata del calcio femminile. Con la salvezza raggiunta a Pomigliano, la giovane calciatrice deve decidere il proprio futuro. In attesa di sapere chi sarà la prossima allenatrice dei viola, la squadra mercato sta già pensando ai rinforzi per rivitalizzare una rosa che nell’ultima stagione si è completamente sfaldata.

La fantasista argentina vorrebbe un progetto più ambizioso di quello della piccola società campana, ma il suo precedente accordo con la Juventus è scaduto. La Fiorentina e il nuovo Parma hanno sondato il terreno per la promessa del calcio femminile che piace anche in Spagna. (fonte: Corriere Azzurro)