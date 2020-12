E tra le prossime occasioni a zero ci finisce anche… Ribery

Il 2021 è alle porte e con esso anche i discorsi relativi alle scadenze di contratto, il Milan ad esempio ha tre casi scottanti in casa con Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic ma non è l’unico club. Tra i prossimi svincoli di lusso infatti, il Corriere dello Sport inserisce anche Franck Ribery, che come noto vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno. Ad oggi la Fiorentina non ha affrontato la questione anche perché il francese compirà 38 anni il prossimo mese di aprile e le sue intenzioni sembrano spingerlo più verso un ritorno in zona Baviera. Da capire se poi la sua carriera si chiuderà proprio a Firenze.

0 0 vote Article Rating