E tra tifoserie, è quella viola a “scagliare la prima pietra”

EMPOLI – Mancano ormai pochi minuti all’inizio di Empoli-Fiorentina, anticipo del sabato pomeriggio al “Castellani”. Meteo decisamente ‘instabile’ fino al momento in cui scriviamo; sole, pioggia, poi di nuovo sole.

L’atmosfera invece all’interno dell’impianto è già calda. A “scagliare la prima pietra” nel derby tutto fiorentino, sono stati i tifosi viola. I supporters gigliati hanno provocato subito per così dire i tifosi azzurri con un “chi non salta empolese è”. E non è tardata ad arrivare la risposta dei supporters locali.

Un derby insomma, sentito un po’ da entrambe le parti in causa.