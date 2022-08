È tutta un’altra storia: la Fiorentina Femminile vince e convince contro il Milan. Super Kajan con una doppietta

Finalmente arrivano segnali positivi e incoraggianti. Dopo un anno complicatissimo, salvato solo alle ultime battute, la Fiorentina Femminile fa capire di voler invertire nettamente la rotta e tornare nei piani alti della classifica. L’esordio in campionato contro il Milan è un successo: al Vismara finisce 1-3. Segnano Mijatovic e Kajan due volte, tutto nel primo tempo; per le rossonere prova a riaprirla Asllani all’ora di gioco, poi la Viola soffre un po’ nonostante la superiorità numerica per 20 minuti, ma resiste fino alla fine.

Una vittoria in cui hanno convinto tutte, compresi i nuovi acquisti, soprattutto chi ha segnato. Per mister Panico, ci sono tutti i presupposti per cui Milan-Fiorentina 1-3 rappresenti il momento della svolta. Da una faticosa lotta per la permanenza in Serie A a un netto cambiamento di obiettivi (anche se c’è ancora da lavorare). Nonostante una partita finita tra polemiche arbitrali fomentate dalle rossonere, la partita emette un verdetto chiaro: la Fiorentina ha fatto un ottimo esordio.