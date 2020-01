E’ tutto fatto per Cutrone, domani le visite mediche?

Il noto giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha riportato su Twitter della chiusura dell’affare Cutrone-Fiorentina. Tutto ormai sembra già fatto, tanto da aspettare l’attaccante per domani già a Firenze. Le visite mediche sono da programmare, ma anche queste secondo il giornalista, sono per fissate per domani. La fumata bianca c’è, ormai manca solo di vedere l’ex Milan con la maglia viola.

Per Cutrone domani già possibili visite mediche a Firenze

— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 9, 2020