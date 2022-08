E’ un buon Cabral: lotta, fa salire la squadra e salva un gol già fatto

Tra le note positive della Fiorentina scesa in campo ieri sera in Olanda c’è sicuramente la prestazione di Arthur Cabral. Il centravanti brasiliano, autore del gol del momentaneo 2-0 nella gara d’andata, questa volta non ha segnato, ma ha comunque aiutato moltissimo i suoi compagni.

Il salvataggio sulla linea nel corso del primo tempo, certo, ma non solo: l’ex giocatore del Basilea ha combattuto con la difesa avversaria per tutti i minuti in cui è rimasto in campo, giocando spesso e volentieri spalle alla porta e smistando tanti palloni. Un’ottima prestazione, che non può non rilanciarlo nelle gerarchie di mister Vincenzo Italiano.