“E’ un totale mistero il fatto che Zurkowski sia andato ai Mondiali”

L’esperienza vissuta al Mondiale in Qatar dalla Polonia, continua a generare polemiche. Polemiche nelle quali finisce spesso il nome del centrocampista della Fiorentina, Szymon Zurkowski.

“Per me è un totale mistero il fatto che Szymon Żurkowski sia andato ai Mondiali e Damian Dąbrowski non abbia avuto nemmeno la possibilità di mostrarsi al selezionatore in ritiro” è quello che ha detto il giornalista del quotidiano Pilka Nozna, Paweł Gołaszewski.

Che poi ha aggiunto: “Se il miglior centrocampista difensivo dell’Ekstraklasa (il campionato polacco di Serie A ndr) non è nemmeno nella lunga lista di candidati per la Coppa del Mondo, per me è una follia”.