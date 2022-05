E Venuti si ritrova sulla fascia “che scotta” ma con una missione diversa rispetto all’andata

Il forfait di Odriozola apre ancora una volta spazi per Lorenzo Venuti, titolare quasi fisso negli ultimi due mesi per i problemi dello spagnolo. E dalla sua parte, come ricorda La Nazione, se ne vedranno delle belle perché il Milan proprio da quel lato ha i suoi punti di forza: Theo Hernandez dietro e Leao davanti. Una fascia bollente a tutti gli effetti, con Gonzalez che dovrà per forza di cose retrocedere per dare aiuto al terzino valdarnese. Rispetto alla gara d’andata però una missione diversa perché un girone fa (anche se il calendario non è speculare) Venuti giocò da centrale nell’emergenza massima della squadra viola, a cui mancavano per squalifica sia Milenkovic che Quarta. Allora andò bene, nonostante un autogol comunque ininfluente a partita finita, oggi sarà molto più dura.