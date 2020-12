E Vlahovic raggiunge un piccolo record a livello europeo

Con il rigore segnato ieri contro il Verona, Dusan Vlahovic ha segnato per la prima volta in due partite consecutive da quando ha esordito in A con la Fiorentina: tre giorni prima infatti aveva segnato un altro rigore, contro il Sassuolo. E oltre a questo, come segnala la società viola, l’attaccante serbo è diventato il più giovane dei top 5 campionati europei a segnare 3 rigori nel 2020.

