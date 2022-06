E’ Zurkowski la contropartita vincente per Bajrami? Corsi spara alto ma la Fiorentina deve combattere anche con un club estero

Nedim Bajrami è un nome caldo per il centrocampo della Fiorentina. Il fantasista albanese, secondo il Corriere dello Sport, è stato messo in cima alla lista delle preferenze alla luce dell’assenza di Castrovilli fino a primavera inoltrata. Il giocatore e il suo entourage, Fali Ramadani, hanno già dato piena disponibilità a trattare, anche se al momento una vera trattativa con l’Empoli ancora non c’è stata.

La valutazione del classe ’99 è molto alta, almeno 10 milioni, e perciò la volontà della Fiorentina è orientata a abbassare le pretese della società di Corsi. Che tuttavia nei giorni scorsi è stata già contattata da un importante club estero pronto a proporre una somma vicina alla doppia cifra per Bajrami. La chiave dei viola si chiama però Szymon Zurkowski. Il polacco si presenterà dopo il 5 luglio a Firenze per iniziare la preparazione ma ha già fatto sapere che la priorità per il suo futuro resta proprio Empoli, ambiente che reputa ideale per completare il suo percorso di crescita. E’ quindi probabile che sarà il polacco la contropartita tecnica che la Fiorentina vuole inserire per Bajrami.