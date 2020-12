Da poco reso noto il palinesato RAI per le partite degli ottavi di Coppa Italia che si disputeranno a gennaio. La Fiorentina affronterà in gara secca l’Inter all’Artemio Franchi mercoledì 13 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15.00. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1.

0 0 vote Article Rating