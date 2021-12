In Uruguay c’è un attaccante che sta attirando l’attenzione di tante squadre in Europa a suon di gol. Si tratta di Agustin Alvarez, centravanti classe 2001 del Peñarol. Dal 2020 sono ben 34 le reti segnate dal calciatore, in 74 gare. La Fiorentina monitora con grande attenzione il profilo sudamericano, tra i più interessanti del continente. Alvarez è una punta molto rapida e tecnica, di piede destro. Il fisico ricorda quello del Pistolero Suarez; Alvarez si aggira sul metro ed ottanta centimetri di altezza, ha gambe potenti e sa farsi valere nello scontro corpo a corpo. Il ragazzo di San Bautista ama svariare su tutto il fronte offensivo, sfruttando l’ottimo dribbling e la grande forza nel breve. Baricentro basso, bravo a giocare in verticale, Alvarez è un elemento di grande talento e margini di crescita.

Il classe 2001 ha già debuttato e segnato con la nazionale maggiore uruguaiana, della quale è destinato a divenire membro stabile. L’unico neo è rappresentato dalla mancanza del passaporto comunitario, mentre il prezzo oggi è ancora assai abbordabile: tra i 10 ed i 15 milioni più bonus si chiude. La Fiorentina potrebbe scegliere di acquisirne il cartellino e lasciarlo ancora in patria a maturare, o portarlo in Europa in un’altra squadra in prestito.

Ecco ora un video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore uruguaiano: