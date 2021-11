Ecco Alvarez, numero 9 atipico finito sotto ai radar della Fiorentina VIDEO

Dal debutto di ormai tre anni fa con la maglia del River Plate, Julian Alvarez ha scalato le tappe in modo vertiginoso. Il talentuoso attaccante classe 2000 argentino si sta facendo notare a suon di gol e piace molto alla Fiorentina e al direttore tecnico Nicolas Burdisso. I numeri del giovane calciatore di Calchin parlano chiaro: 24 gol e 19 assist nelle ultime due stagioni, un costante crescendo che sta facendo volare il River Plate. Alvarez ha guadagnato la convocazione in pianta stabile con l’Argentina, e l’attenzione di tante squadre importanti in Europa.

Giustamente definito un ‘9 non 9’, Alvarez è un calciatore scaltro e duttile che fa della versatilità il proprio cavallo di battaglia. La capacità di ricoprire tante posizioni in campo e la grande destrezza in area di rigore fanno del ragazzo del River Plate un profilo di livello molto alto. Alvarez non fa della struttura il proprio punto di forza, ma ha nel bagaglio tecnico tantissime opzioni; può segnare da rapinatore ma anche da fuori area.

Estremamente mobile e abile nel dialogare con la squadra, la sua rapidità nello stretto ed un dribbling tutt’altro che banale gli permettono anche di spostarsi sulle fasce o di agire da seconda punta. Il contratto di Alvarez scadrà nel dicembre del 2022 e la valutazione di mercato del calciatore si aggira sui 15 milioni di euro. La Fiorentina sceglierà di sferrare l’affondo decisivo per l’attaccante sudamericano? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del ragazzo argentino: