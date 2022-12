Ecco Biuk, ala atipica di ottime prospettive. Gli occhi della Fiorentina sul talento balcanico VIDEO

Una soluzione che permetterebbe di trovare un ottimo compromesso per presente e futuro alla Fiorentina porta il nome di Stipe Biuk. I risultati parlano chiaro e negli ultimi anni la Croazia è stata ancora una volta in grado di produrre calciatori di livello internazionale, profili top sul piano tattico, fisico e tecnico. Il classe 2002 dell’Hajduk Spalato è un giocatore in attesa di spostarsi dal campionato nazionale ad una lega più competitiva.

Attaccante esterno di struttura, visione di gioco e ottima tecnica, Biuk è un profilo in crescita ancora prelevabile a cifre molto convenienti. Il giovane dell’Hajduk sa usare entrambi i piedi anche se è un destro naturale. Sul piano tattico è un calciatore che ancora necessita di un’importante evoluzione, margini di miglioramento sensibili anche in fase di conclusione. Da capire se mister Italiano propenderà per l’arrivo a Firenze nel mercato di riparazione di un elemento molto giovane ed inesperto o spingerà più per un ‘usato sicuro’.

Biuk potrebbe sposare il progetto viola con maggiore serenità, offrendo tuttavia minori garanzie di rendimento nell’immediato. Essendo un Under 20, il croato non occuperebbe alcun posto in Lista Serie A. Ecco dei video per provare a dare un’idea delle caratteristiche del giocatore croato classe 2002: