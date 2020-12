Ecco che su Milik spunta il forte interesse di una nuova pretendente… spagnola

Un nome che ormai rimbalza nell’orbita Fiorentina da questa estate è quello di Arek Milik, centravanti in scadenza col Napoli, da inizio stagione ai margini della rosa di Gattuso. Il polacco in estate ha rifiutato tante offerte, sia da squadre italiane, Fiorentina compresa, che da campionati esteri, la Premier League su tutti.

Oggi però spunta una nuova pretendente che avrebbe messo gli occhi addosso al centravanti partenopeo. Sul quotidiano spagnolo AS infatti, leggiamo che l’Atletico Madrid nel mese di gennaio potrebbe puntare su Milik, vista la situazione del reparto offensivo dei colchoneros: le defezioni per motivi diversi di Diego Costa e Luis Suarez negli ultimi mesi hanno evidenziato l’esigenza di acquistare un altro attaccante per la seconda parte di stagione e Milik, anche un virtù della vantaggiosa situazione contrattuale, sarà il primo obiettivo.