Ecco come Chiesa trascorre le giornate: prima ai fornelli, poi… FOTO e VIDEO

Federico Chiesa, come tutti i giocatori della Fiorentina e i comuni cittadini, sta trascorrendo tutte le sue giornate tra le mura di casa. In compagnia della fidanzata Benedetta Quagli, il gioiello viola si sta dilettando ai fornelli, per poi svolgere le pulizie di casa. Compiti che ognuno di noi compie durante la sua giornata e che dimostrano come l’emergenza Coronavirus abbia messo tutte le persone sullo stesso piano. Ecco la foto e il video pubblicati dalla fidanzata di Chiesa su Instagram: