Ecco come inizia a prendere forma la nuova Casa Viola: al via il restauro della sede ma ci sono anche le ruspe sul campo

Con l’inizio di luglio scadrà la fase delle “osservazioni”, prevista da prassi quando si apre un iter per una variante urbanistica, entro un altro mese si chiuderà anche il termine per l’accoglimento o meno da parte del Comune e infine una terza fase di controdeduzioni relativamente alla risposta comunale. Sono questi i passi che condurranno finalmente alla Conferenza dei Servizi finale, con Regione e Sovrintendenza, che dovranno sancire l’ok definitivo al via dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo della Fiorentina. La parte finale dell’iter dovrebbe chiudersi tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, come confermato più volte dal sindaco Casini.

Nel frattempo però sono partiti altri tipi di interventi: quelli sulla villa, ex centro di formazione Enel, che rappresenterà la sede amministrativa del club viola, e quelli preliminari sui terreni, con un gran via vai di ruspe e camion a spostare a spianare terra. Quella che presto sarà sormontata dai 10 campi da calcio previsti dal patron Commisso.

CLICCA QUI PER VEDERE COME PROCEDONO I LAVORI