Ecco Commisso e il mercato può sbloccarsi. Maksimovic o Godin per la difesa, ma intanto in Spagna…

Arriva Rocco Commisso in Italia ed ecco che il mercato della Fiorentina potrebbe sbloccarsi. Continuano a tenere banco le vicende di Milenkovic, quella di Lirola (che è sul punto di andare a Marsiglia) e di Pezzella.

A sua volta la Fiorentina oltre ad attendere nelle prossime ore Matija Nastasic, secondo Tuttosport è in contatto con lo svincolato Maksimovic, e segue Godin per la difesa. Questo mentre in Spagna continuano ad accostare i viola a Javi Sanchez del Real Valladolid.