Ecco Dodô, il Frecciarossa brasiliano inseguito dalla Fiorentina. VIDEO

La Fiorentina si prepara a salutare Alvaro Odriozola dopo un solo anno e la fascia destra della difesa reclama un nuovo padrone. L’ingaggio di un terzino destro è perciò una delle priorità della dirigenza viola. Al momento in cima alla lista dei desideri è finito il brasiliano Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodô, in forza allo Shakhtar Donetks. La tragica situazione che vede protagonista l’Ucraina sta generando un’inevitabile esodo da parte dei calciatori della squadra arancionera, ed il velocissimo cursore di scuola Coritiba è pronto a cambiare casacca.

Da tre stagioni Dodô viaggia a frequenze altissime sulla corsia di destra dello Shakhtar, offrendo assist e sgasate decisive alla propria squadra. Il giovane calciatore di Taubaté, comune dello stato di San Paolo, è un laterale che fa della rapidità abbinata ad una grande qualità tecnica i propri punti di forza. Dodô è in possesso di doti offensive di primissimo livello; il giocatore passato anche dal Vitoria Guimaraes ha un ottimo dribbling e una notevole visione di gioco (sono ben 17 gli assist in 3 anni allo Shakhtar).

A dispetto della stazza, Dodô fisicamente si fa rispettare, e la sua fisicità gli conferisce un’agilità impressionante che sfrutta per scappare palla al piede al marcatore incuneandosi nelle retroguardie avversarie. Le sue eccellenti doti tecniche gli consentono anche di giocare più avanti, sia come esterno nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. Il difensore attualmente in Ucraina è seguito con attenzione dalla nazionale brasiliana ed ha già una notevole esperienza internazionale. Dodô ha già totalizzato 30 presenze tra Champions League ed Europa League, con 2 gol e 4 assist all’attivo. La sua valutazione di mercato si aggira dai 13 ai 15 milioni di euro, il contratto con lo Shakhtar scadrà nel 2025.

Ecco ora un video per dare un’idea delle caratteristiche del difensore brasiliano: