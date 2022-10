Ecco dove e quando nasce il fastidio di Jovic: e Italiano prova a coccolarlo

“Jovic è un ragazzo sensibile” ha sempre detto di lui Vincenzo Italiano, sarà anche per questo che le critiche extra campo il serbo non le ha digerite così bene, gesti già abitudinari a parte. Il Corriere Fiorentino racconta di un fastidio particolare scaturito dopo Lecce, quando l’attaccante chiese il cambio al 6′ per un problemino muscolare, poi smaltito facilmente tanto da vederlo in campo (anche se per mezz’ora) e a segno cinque giorni dopo con l’Inter. Ecco perché il gesto con la mano, oltre a quello all’orecchio. Italiano invece prova a coccolarselo, vista la personalità e il carattere particolare dell’ex Real, trattandolo molto più con la carota che con il bastone.