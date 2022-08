Ecco Faes, un potenziale top player per la Fiorentina. Autorità e qualità per la difesa viola VIDEO

La dirigenza viola sta seriamente valutando delle modifiche nel pacchetto difensivo e tra i maggiori candidati c’è il classe ’98 in forza allo Stade Reims, il nazionale belga Wout Faes. Il difensore fiammingo, 188 centimetri di qualità e duttilità, è un giocatore giunto ormai al salto di livello in carriera, finendo con prepotenza nel mirino della Fiorentina. Faes può giocare sia da centrale a quattro che in una retroguardia a tre. Destro naturale, se la cava anche col piede debole e fa della tecnica un suo punto di forza. Il 24enne centrale difensivo è un prodotto del vivaio dell’Anderlecht, ed ha proseguito poi la maturazione in Olanda prima, Heerenveen ed Excelsior, tornando quindi poi in patria all’Oostende. Faes ha poi scelto Reims e la Ligue 1 per aumentare la competitività.

Con la squadra in maglia rossa ha raccolto 74 presenze in due stagioni da titolarissimo, con 5 reti. Elemento di spiccata personalità, autoritario ed elegante, Faes ha ancora ampi margini di crescita sotto ogni aspetto ma un potenziale da assoluto top player. Bravo in costruzione, tutt’altro che lento, il contratto in scadenza nel 2024 rende accessibile il costo: 10 milioni di euro oggi per prelevare il giocatore nato a Mol.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del difensore belga: