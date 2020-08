Ecco Gavric, talento e sfrontatezza per la Fiorentina. Come può prendere forma l’operazione VIDEO FN

Da ormai molti anni l’asse che collega la Fiorentina al fronte del mercato serbo è caldo, soprattutto in virtù dello stretto legame con il super agente Fali Ramadani. Una delle ultime operazioni però, quella legata ad Aleksa Terzic, non sembra essersi rivelata per il momento fruttuosa. E’ infatti probabile che il terzino sinistro classe ’99 possa lasciare Firenze dopo appena un anno. Il difensore potrebbe tornare alla Stella Rossa, e nella rosa del club serbo c’è un calciatore che è seguito con attenzione dalla dirigenza viola. Si tratta dell’esterno classe 2000 Zeljko Gavric, talento nato in Bosnia ma formatosi e cresciuto in Serbia.

Calciatore di buona struttura fisica, destro naturale, Gavric ha qualità tecnica ed inventiva palla al piede, a cui unisce buone doti balistiche (8 reti e 7 assist nel primo anno e mezzo in prima divisione serba). Il ruolo in cui il ragazzo serbo riesci ad esprimersi al meglio è quello di ala nel 4-3-3 o esterno alto nel 4-2-3-1. In quest’ottica nel 3-5-2/3-4-3/3-4-1-2 di Giuseppe Iachini la collocazione di Gavric è certamente da valutare. Non c’è dubbio però che si tratti di un profilo assolutamente da seguire con attenzione. Anche nelle nazionali giovanili serbe il 2000 si è spesso fatto notare. Intanto, ecco dei video per dare un’idea delle qualità del calciatore della Stella Rossa: