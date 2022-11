Ecco gli orari della doppia sfida tra Fiorentina e Braga: buone notizie per i tifosi viola

Le date le sapevamo già, andata il 16 febbraio a Braga e ritorno il 23 febbraio a Firenze. Ma in questi minuti la UEFA ha reso noti anche gli orari ufficiali della doppia sfida tra Fiorentina e Braga, valida per i playoff di Conference League.

La sfida in Portogallo andrà in scena alle ore 18.45, mentre il ritorno al Franchi sarà alle 21. Finalmente dunque una “prima serata” per la Fiorentina in casa, orario che sicuramente agevola la presenza dei tifosi allo stadio rispetto alle gare interne dei gironi giocate tutte nel tardo pomeriggio di un giorno lavorativo.