Ecco i dettagli del trasferimento di Chiesa alla Juventus, ma il giocatore prima deve rinnovare con la Fiorentina entro stanotte!

Sky Sport ha riportato le cifre e l’accordo che porterebbe Federico Chiesa alla Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti il trasferimento avverrà in prestito oneroso biennale con diritto che può diventare obbligo, con la Juventus che sborserà 2 milioni subito e 8 milioni il prossimo anno. Il diritto/obbligo di riscatto invece è fissato a 40 milioni e diventa obbligo allo scattare di una di queste condizioni nei due anni del prestito biennale:

-La Juventus si piazza tra le prime 4

-Chiesa gioca con la maglia bianconera almeno il 60% delle partite con almeno 30 minuti di presenza in campo

-Chiesa segna 10 gol e 10 assist

C’è però ancora un dettaglio da non trascurare. Chiesa deve rinnovare con la Fiorentina affinché si concretizzi il trasferimento. Il giocatore sta chiedendo alla società viola le stesse cifre che gli offre la Juventus, cioè 4, 5 milioni (nel caso estremo dovesse tornare a Firenze). La Fiorentina per ora offre al calciatore cifre inferiori. La death line concordata dalle due società è fissata nella notte, per lasciare le ore di domani per visite mediche e scambio dei documenti. Se Fiorentina e Chiesa non dovessero raggiungere l’accordo per il rinnovo entro la nottata tutto potrebbe bloccarsi.