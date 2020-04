Ecco il campionato del centro sud con il Franchi che ospiterebbe le milanesi e la Juventus!

La Serie A si prepara a tornare in campo. Nella giornata di ieri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha consegnato ai ministri Spadafora e Speranza, rispettivamente Sport e Salute, il protocollo per la ripresa delle attività sportive. Per quanto riguarda il massimo campionato invece resta ancora in sospeso il come si riprenderà e soprattutto dove si giocherà visto che questo discorso riguarda principalmente le squadre della Lombardia e del Veneto, regioni più colpite dalla pandemia di COVID-19.

In Emilia Romagna – e più precisamente a Bologna, Ferrara e Reggio Emilia – scenderebbero in campo Atalanta, Brescia, Bologna, Parma, Spal, Verona e Udinese, con quest’ultime anche con la possibilità di poter giocare nei loro stadi. In Toscana invece potrebbero giocare Milan, Inter, Juve e Torino oltre a Genoa, Sampdoria e Fiorentina. Le città interessate sarebbero Firenze, Siena e Livorno. Scendendo ancora si arriverebbe al Lazio e all’Umbria con Roma, Frosinone, Perugia e Terni come città prescelte per ospitare gli incontri di Roma, Lazio e Cagliari. Il Napoli invece resterebbe al “San Paolo” così come il Lecce al Via del Mare mentre la Coppa Italia si potrebbe disputare, condizionale sempre d’obbligo, tutta nella Capitale. Dalle semifinali alla finale. A riportare la questione è Tuttosport.