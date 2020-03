Ecco il Decreto: si ferma tutto lo sport. Ma ci sono due eccezioni

E’ stato firmato pochi minuti fa dal Premier Giuseppe Conte il DPCM, il decreto che amplia a tutto il territorio italiano le restrizioni già applicate da domenica a Lombardia e 14 province. Ecco la parte che riguarda lo sport: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti i casi, le associazioni e le attività sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare controlli idonei a contenere il rischio contagio”. Le disposizioni scadranno il 3 aprile.