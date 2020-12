Ecco il DL del Natale: Conte permette le messe e i “pranzoni” (ma fino a due non conviventi)

Il Premier Giuseppe Conte, dopo aver annunciato la conferenza alle 20.10, si è presentato davanti alle tv e ai social degli italiani alle 21.52 annunciando i provvedimenti per i giorni di Natale.

“Il sistema zona ha funzionato, abbiamo evitato il lockdown generalizzato, avrebbe danneggiato gravemente il nostro tessuto sociale ed economico. La situazione resta difficile, in tutta Europa. Dobbiamo, nelle festività, cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività a gennaio. Abbiamo adottato un decreto legge, non DPCM, che è un punto di equilibrio tra la stretta e le deroghe necessarie”.

(ZONA ROSSA) Dal 24 al 27 Dicembre, invece, sebbene di base sono vietati tutti gli spostamenti anche nel comune tranne per i suddetti motivi. Non si potrà uscire per andare a casa di parenti o amici, niente pranzi e cene. Si potrà, però, ricevere due persone non conviventi più figli minori under 14 o persone con disabilità. “Una misura per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo”

Si potrà però andare alla messa e uscire per fare attività sportiva e motoria così come resteranno aperti edicole, tabaccherie, parrucchieri, barbieri, farmacie, supermercati. Dal 28 al 30 Dicembre, invece, saranno in vigore le regole della Zona Arancione, quindi spostamenti liberi solo nel comune di residenza con negozi aperti fino alle 21.00. Zona rossa anche Dal 31 al 3 Gennaio così come dal 5 e 6.