Ecco la moneta da cinque euro dedicata alle Figurine Panini FOTO

E’ stata presentata presso il Museo della Zecca di Roma la moneta della Serie Eccellenze Italiane dedicata alle Figurine Panini emessa ieri dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nell’ambito della Collezione Numismatica 2022.

All’evento hanno partecipato: per il Poligrafico e Zecca dello Stato, il Presidente Antonio Palma, per il Dipartimento del Tesoro – MEF, Enrico Purilli, per Panini SpA, Antonio Allegra, Group Innovation and Football Marketing Director. Alla presentazione è intervenuto anche il giornalista e scrittore, Marino Bartoletti.

La moneta è realizzata in argento, opera dell’artista incisore Annalisa Masini, dal valore nominale di 5 euro Fior di Conio, con una tiratura di 10.000 pezzi in tutte le sue versioni: bianca, rossa e verde. E’ disponibile anche un set completo delle tre monete in una tiratura di 7.000 pezzi.

Sul dritto della moneta è rappresentata una figurina Panini raffigurante un campo di calcio su cui si evidenzia, al centro, un calciatore in rovesciata, marchio caratteristico degli album Panini e di molti prodotti dell’azienda. In basso, a sinistra, un lembo rialzato della figurina scopre una texture in cui si alternano la scritta “Panini” e il logo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. In alto, “Repubblica Italiana”; in basso, a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e la firma dell’autore “A. Masini”.

Sul rovescio è rappresentata una figurina Panini raffigurante un campo di calcio su cui si stagliano il logo ufficiale “Panini”, la data “2022”, anno di emissione della moneta, la scritta “Calciatori” e il valore “5 Euro”. In alto a destra, un lembo rialzato della figurina scopre la stessa texture rappresentata sul dritto della moneta.

“La moneta, di particolare forma rettangolare, è bellissima, riporta il tipico gesto del campione ed ha i colori della bandiera italiana. Si tratta di un piccolo capolavoro” ha spiegato Palma. “La moneta dedicata alla Panini la vivo con emozione” ha aggiunto Purilli. “Lavorare con la Zecca è stata un’esperienza stupenda” ha concluso Allegra.

Scheda tecnica della moneta

Valore: 5 euro

Metallo: argento

Forma: rettangolare

Dimensione: 26,3 x 35 mm

Peso: 18,00 gr

Bordo: liscio

Autore: Annalisa Masini

Per ulteriori approfondimenti: www.shop.ipzs.it.