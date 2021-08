Ecco la nuova prima maglia della Fiorentina per la stagione 2021/22 FOTO e VIDEO

Attraverso i propri canali social la Fiorentina ha svelato con un video come sarà la nuova prima maglia viola per la prossima stagione. Confermato il ritorno del logo dell’epoca Pontello sul petto, con una striscia bianca che percorre la maglia in senso orizzontale. I bordi e le rifiniture invece sono rossi. Queste le foto della nuova maglia e il trailer di presentazione