Ecco l’arbitro di Parma-Fiorentina

Da pochi minuti l’AIA ha reso note le designazioni per la settima giornata di Serie A. La Fiorentina di Beppe Iachini sarà impegnata al Tardini di Parma contro i ducali sabato sera alle ore 20:45; per il suddetto match è stato designato Federico La Penna fischietto della sezione di Roma. A coadiuvare il direttore di gara ci saranno Paganesi e Lombardo come assistenti mentre al VAR ci sarà Fabbri.

0 0 vote Article Rating