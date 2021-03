La Fiorentina ha battuto la Juventus conquistando il pass per la semifinale della Coppa Italia Primavera. Adesso i ragazzi di Aquilani conoscono anche il loro avversario: si tratta del Genoa, che ha appena battuto l’Empoli in uno degli altri quarti di finale.

Sarà Fiorentina–Genoa, dunque, con l’appuntamento fissato per il 14 aprile. Quanto alla sede dell’incontro, invece, verrà effettuato un sorteggio per decidere se si giocherà al Bozzi oppure in Liguria.